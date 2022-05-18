Садыр Жапаров поздравил с днем рождения Касыма-Жоомарта Токаева

Сегодня, 18 мая, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова с Президентом Республики Казахстан Касым-Жоомартом Токаевым.

Садыр Жапаров тепло поздравил Касым-Жоомарта Токаева с прошедшим днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в его государственной деятельности.

Президент Садыр Жапаров выразил готовность кыргызской стороны к дальнейшему укреплению стратегического партнерства, расширению политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей с Казахстаном.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жоомарт Токаев поблагодарив Садыра Жапарова за поздравления и теплые пожелания, также подчеркнул готовность к продолжению углубления сотрудничества между братскими странами во всех сферах, представляющих взаимный интерес.