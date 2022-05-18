Жогорку Кенеш vs СМИ: SuperTV намерен судиться с Надирой Нарматовой

Сегодня, 18 мая, журналисту SuperTV запретили входить в здание Жогорку Кенеша. При этом никаких объяснений ей не дали. Об этом редакции vb.kg сообщила директор данного телеканала Бактыгуль Сокушова.

По ее словам, данные действия руководства пресс-службы Жогорку Кенеша являются ограничением свободы слова и нарушением прав граждан на информацию, которое закреплено в Конституции КР.

"Депутат Надира Нарматова сама оскорбила и угрожала журналисту SuperTV в здании Жогорку Кенеша. Журналист, готовя сюжет, обратилась к сидящим в столовой депутатам. И вместо того, чтобы просто отказаться от ответа Нарматова перешла к агрессивным действиям", - добавила она.

В этой связи телеканал SuperTV намерен обратиться в суд, если депутат Надира Нарматова и пресс-служба Жогорку Кенеша не принесут своих извинений.