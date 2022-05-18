Погода
$ 82.30 - 83.30
€ 86.20 - 87.20

Жогорку Кенеш vs СМИ: SuperTV намерен судиться с Надирой Нарматовой

385  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сегодня, 18 мая, журналисту SuperTV запретили входить в здание Жогорку Кенеша. При этом никаких объяснений ей не дали. Об этом редакции vb.kg сообщила директор данного телеканала Бактыгуль Сокушова.

По ее словам, данные действия руководства пресс-службы Жогорку Кенеша являются ограничением свободы слова и нарушением прав граждан на информацию, которое закреплено в Конституции КР.

"Депутат Надира Нарматова сама оскорбила и угрожала журналисту SuperTV в здании Жогорку Кенеша. Журналист, готовя сюжет, обратилась к сидящим в столовой депутатам. И вместо того, чтобы просто отказаться от ответа Нарматова перешла к агрессивным действиям", - добавила она.

В этой связи телеканал SuperTV намерен обратиться в суд, если депутат Надира Нарматова и пресс-служба Жогорку Кенеша не принесут своих извинений.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418160
Теги:
Надира Нарматова, Жогорку Кенеш, журналисты, Депутат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  