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Депутат предложил отдавать государству 70% от разработки всех месторождений

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- Алина Мамаева
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Депутат Султанбай Айжигитов из парламентской фракции "Ыйман Нуру" сегодня во время обсуждения поправок к ряду законов, регулирующих разработку полезных ископаемых в республике, высказал мнение, что доля Кыргызстана при разработке месторождений должна составлять 70 процентов, доля инвестора - 30 процентов. Об этом сообщается на сайте ЖК.

Отметим, сегодня депутаты ЖК рассмотрели законопроект "О внесении изменений в законы "О недрах", "О соглашениях о разделе продукции при недропользовании" во втором чтении.

Документом, в частности, предлагается внести изменения в Закон "О недрах". Поправки предполагают, что победитель аукциона или конкурса по предоставлению права пользования крупными и средними месторождениями золота, в том числе иностранный инвестор, обязан создать в КР юрлицо с обязательным долевым участием государства не менее 30 процентов для оформления на него лицензии на право пользования недрами.

Кроме того, в Законе "О соглашениях о разделе продукции при недропользовании" предлагается изменить пункт, связанный с разделом производимой продукции. Уточняется, что раздел должен производиться в соответствии с соглашением в зависимости от геолого-экономической и стоимостной оценок месторождения полезных ископаемых, технического проекта, показателей технико-экономического обоснования соглашения. При этом доля Кыргызстана в произведенной продукции должна составлять не менее 30 процентов.

Как указывали инициаторы, проект закона разработан в целях совершенствования законодательства в сфере регулирования отношений, возникающих при пользовании недрами у государства с физическими и юридическими лицами, инвесторами.


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URL: https://www.vb.kg/418162
Теги:
законопроект, парламент, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, месторождение
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