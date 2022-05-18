MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану

Государственный оператор сотовой связи MegaCom продолжает активное развитие сети по всему Кыргызстану. Проведенные в апреле 2022 года технические работы позволили улучшить качество связи и увеличить пропускную способность сетей 2G/3G/4G в шести областях и столице Кыргызской Республики.

Модернизация базовых станций в городах Базар-Коргон, Балыкчы, Бишкек, Джалал-Абад, Кант, Кара-Балта, Кара-Куль, Майлуу-Суу, Ош, а также пгт. Кёк-Таш существенно увеличила пропускную способность 4G. В следующих селах также повышено качество связи и мобильного интернета сети четвёртого поколения:

Какыр, Кек-Таш, Коммунизм, Кызыл-Жол Баткенской области; Бургонду, Масадан Джалал-Абадской области; Бактуу-Долоноту, Кара-Ой, Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области; Алим-Тепе, Гюльбахор, Жаны-Турмуш, Маданият, Нариман, Садырбай Ошской области; Белый Пикет, Виноградное, Военно-Антоновка, Дачное, Жаны-Алыш, Ивановка, Котовское, Ленинское, Люксембург, Полевое, Привольное, Фрунзе Чуйской области.

За счёт усовершенствования базовых станций улучшен сигнал сети 3G в городах Базар-Коргон, Баткен, Бишкек, Джалал-Абад, Кант, Кара-Балта, Каракол, Кара-Суу, Кербен, Кок-Жангак, Кочкор-Ата, Майлуу-Суу, Ноокат, Ош, Таш-Кумыр, Токтогул, Узген, пгт. Кёк-Таш, а также в сёлах:

Ак-Татыр, Арка, Бак, Говсувар, Жаны-Жер, Интернациональное, Какыр, Капчыгай, Кёк-Таш, Кон, Кулунду, Маргун, Мин-Орук, Уч-Дёбё Баткенской области; Абдраимов, Айгыр-Джал, Акдобо, Ак-Коргон, Ак-Тайлак, Ак-Там, Ак-Таш, Ала-Бука, Апыртан, Арал, Арал-Сай, Багыш, Балта-Казы, Бёгёт, Бек-Абад, Беш-Бала, Бирдик, Бирлешкен, Благовещенка, Бостон, Бургонду, Бууракан, Дёбёй, Дёмёр, Дёш, Жазгак, Жаны-Абад, Жаны-Арык, Жаны-Базар, Жаны-Жер, Жаны-Кыштак, Жар-Кыштак, Жар-Таш, Жаш-Ленин, Жийде, Жон-Арык, Жыгач-Коргон, Жыл-Кол, Кагазды, Канды, Каныш-Кыя, Кара-Башат, Кара-Джыгач, Кара-Джыгач, Кара-Суу, Кашкар-Маала, Кашка-Суу, Кедей-Арык, Кезарт, Коргон-Сай, Кош-Болот, Кудуксай, Кум, Курулуш, Кызыл-Ай, Кызыл-Ата, Кызыл-Кёль, Кызыл-Кыргызстан, Кызыл-Сенир, Кызыл-Туу, Кыргыз-Абад, Ленинское, Масадан, Массы, Мин-Орюк, Могол-Коргон, Момбеково, Мундуз, Найман, Октябрьское, Ортонку-Арал, Орто-Сай, Осмонова, Падек, Первое Мая, Сай-Булун, Сайдыкум, Сакалды, Сары-Булак, Сары-Сыйя, Сары-Талаа, Сузак, Таштак, Тёлёкё, Тенги, Тендик, Тойчубек-Чек, Томонку-Арал, Тосту, Тотия, Турпак-Коргон, Туюк-Жар, Тюрк-Абад, Узбек-Абад, Хаджир-Абад, Чалдыбар, Чат, Чек, Черемушки, Чертак-Таш, Чокмор, Чон-Багыш, Чон-Курулуш, Чымчык-Джар, Ширин, Ырыс Джалал-Абадской области; Агартуу, Агроном, Ай-Тамга, Ак-Булак, Ак-Колот, Ак-Кыя, Ак-Таш, Ак-Терек, Алга, Алим-Тепе, Ана-Кызыл, Араван, Арал, Арап, Арбын, Бакмал, Барак, Баш-Булак, Бий-Мырза, Большевик, ВЛКСМ, Гайрат, Герей-Шорон, Гюльбахор, Гюльстан, Дароот-Коргон, Ден-Булак, Додон, Жазы, Жакшылык, Жаман-Жар, Жаны-Абад, Жаны-Арык, Жаны-Ноокат, Жаны-Талап, Жаны-Турмуш, Жар-Баши, Жар-Кышлак, Жар-Ооз, Жаш-Тилек, Жекенди, Жыланды, Жылкелди, Жээренчи, Зарбалик, Каарман, Какыр, Калинина, Кара-Дарья, Кара-Дебе, Кара-Кульджа, Карамык, Каратай, Кара-Таш, Кара-Тейит, Карашыбак, Карчабек, Кашгар-Кыштак, Кенеш, Кен-Сай, Кесов, Кечкен-Жар, Коджо-Арык, Коммунизм, Конурат, Кочубаево, Кош-Коргон, Красный Маяк, Кукалапаш, Кулчу, Курбан-Кара, Куу-Майдан, Кыдырша, Кызыл-Кошчу, Кызыл-Кырман, Кызыл-Мехнат, Кызыл-Сарай, Кызыл-Сенгир, Кызыл-Тейит, Кызыл-Тоо, Кызыл-Туу, Кызыл-Чарба, Кызыл-Шарк, Кыймыл, Кыргыз-Ата, Кыргыз-Чек, Маданият, Мамажан, Мичурино, Мырза-Аке, Нойгут, Октябрь, Он-Эки-Бель, Он-Эки-Мойнок, Орнок, Отуз-Адыр, Пахтачи, Правда, Присавай, Прогресс, Савай-Арык, Садырбай, Сары-Булак, Семиз-Кель, Султан-Абад, Суткор, Таджик-Махалла, Таш-Арык, Телейкен, Тельмана, Темир-Корук, Тоготой, Тынчтык, Учкун, Фрунзе, Фуркат, Чак, Чапаева, Чертик, Чулук, Шамал-Терек, Шанкол, Шибээ, Ынтымак, Эрке-Кашка, Эркин-Тоо Ошской области; Кёк-Кашат, Орто-Арык, Таш-Арык Таласской области; Фрунзе Чуйской области.

Модернизированы базовые станции MegaCom сети 2G в городах Базар-Коргон, Бишкек, Майлуу-Суу, Токмок, пгт. Кёк-Таш, а также сёлах Бургонду Джалал-Абадской области, Жаны-Турмуш, Садырбай Ошской области, Кашка-Суу, Малиновка, Фрунзе Чуйской области.

Новые базовые станции стандарта 3G появились в пгт. Кетмен-Тёбё, а также сёлах Ленина Баткенской области, Шерали, Чучук Ошской области, Наматбек Таласской области.

Напомним, что информацию о зоне охвата сети можно получить на официальном сайте MegaCom в онлайн-режиме благодаря Интерактивной карте покрытия. С её помощью легко отследить уровень сигнала ближайших базовых станций, а также узнать о 2G, 3G и скоростном 4G-покрытии.

Также абоненты MegaCom могут направлять свои пожелания относительно населённых пунктов, где имеется необходимость в усилении покрытия сети, связавшись с Контакт-центром по номеру *500, через WhatsApp по номеру +996 999 500 000 или в Telegram.