В Таджикистан могут ввести миротворцев из ОДКБ

Если Таджикистан докажет, что ситуацию в ГБАО дестабилизируют внешние террористы, то он может попросить помощи ОДКБ. То есть, для урегулирования ситуации на территорию соседней страны возможно введение военного контингента Договора Организации о Коллективной безопасности. Об этом VB.KG сообщил эксперт по безопасности, экс-зампредседатель ГКНБ Артур Медетбеков.

По его словам, Казахстан стал примером в подобной ситуации для всех членов ОДКБ.

"Из Горно-Бадахшанской автономной области несколько последних дней поступали сообщения о массовых акциях протеста. Поэтому, не исключено, что ОДКБ может быть использован для сохранения режима Эмомали Рахмона в Таджикистане. Главный вопрос, действительно ли это террористы, или же так называют свой народ для защиты своей власти? При этом не исключено, что среди гражданских могут находиться наркогруппы, имеющие связь с экстремистами и террористами и Афганистана. Поэтому, сейчас все зависит от того, насколько оперативно сработают власти Таджикистана. В этом ключе введение войск ОДКБ на территорию РТ не исключить нельзя", - подчеркнул Артур Медетбеков.

Однако эксперт по безопасности добавил, что если социальное напряжение останется, ситуация может повториться в дальнейшем даже после ее первичного урегулирования.

Стоит напомнить, что власти Таджикистана заявили о начале антитеррористической операции на территории ГБАО. По официальным данным МВД РТ, организованная преступная группа перекрыла трассу из Душанбе по направлению к Китая. Цель преступников - дестабилизация общественно-политической ситуации в республике. Как отмечается, группа при поддержке международных террористов завезла в страну оружие и боеприпасы. В ряды преступников привлечены иностранные наёмники.