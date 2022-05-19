Школе-интернату для сирот передан сертификат на 1 млн сомов от президента

В Кыргызстане Мырза-Акинской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенной в Узгенском районе Ошской области, передан сертификат на 1 миллион сомов от президента Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Сертификат директору школы-интернат передала уполномоченный по правам ребенка Асель Чынбаева.

Напомним, что в мае 2022 года прошел очередной дружеский футбольный турнир "Мурас" с участием президента. В турнире победила команда "Администрация президента", при этом глава государства сообщил, что призовой фонд будет передан на благотворительность.

Асель Чынбаева отметила, что перечисление средств призового фонда дружеского футбольного турнира на благотворительность стало доброй традицией. Ранее призовой фонд первого турнира, который состоялся в декабре 2021 года, также был передан Чуйской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с тем уполномоченный по правам ребенка акцентировала внимание на том, что глава государства уделяет пристальное внимание сфере образования и социальной защите населения. Как известно, повышена зарплата социальным работникам, а также с 1 июня т.г. увеличивается размер социальных пособий для отдельных категорий граждан.

Асель Чынбаева в ходе рабочей поездки также посетила фостерную семью в селе Орке Жапалакской управы сел города Оша, где воспитывается приемный ребенок и вручила ему книги, сладости .

Далее Асель Чынбаева посетила дом-интернат "Боорукердик" и ознакомилась с условиями проживания воспитанников. Всем воспитанникам также вручены сладости и угощения.

В завершение поездки уполномоченный по правам ребенка приняла участие в заседании Комиссии по делам детей в Ошском городском управлении труда, социального обеспечения и миграции, где ответила на актуальные вопросы детского воспитания.