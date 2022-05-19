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ГКНБ задержан крупный контрабандный груз энергетиков

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- Асия Канаева
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ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по борьбе с контрабандной деятельностью задержан контрабандный груз - 6060 банок энергетических напитков. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

На территории села Жаны-Жер Баткенского района вблизи анклава Сох ПС ГКНБ КР выявлены автомашины марки Mersedes Benz Sprinter и Volkswagen Crafter под управлением граждан Б.Н. и С.М., провозившие 6060 банок энергетических напитков общей стоимостью более одного миллиона сомов.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЖУИ. В настоящий момент проводится доследственная проверка.


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URL: https://www.vb.kg/418178
Теги:
ГКНБ, контрабанда
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