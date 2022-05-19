Елизавета II торжественно открыла станцию метро, названную в свою честь

Королева Елизавета II спустилась в лондонское метро, чтобы открыть названную в ее честь линию метро. Об этом пишет pravilamag.ru.

В последние месяцы британская королева испытывала проблемы со здоровьем, поэтому многие сомневались, что она сможет посетить мероприятие. Однако королева Великобритании побывала в лондонском метро и торжественно открыла новую линию, названную в ее честь.

Это второй визит Елизаветы II в метро с 2016 года, когда она посещала подземку после решения дать линии Crossrail Line новое название. На церемонию открытия королева спускалась в лифте.

Компанию Елизавете II составили принц Эдвард, премьер-министр Борис Джонсон, мэр Лондона Садик Хан и другие чиновники. Во время мероприятия королева открыла мемориальную доску на станции "Паддингтон", пообщалась с сотрудниками метро и попробовала воспользоваться транспортной картой.