111 частных медицинских клиник/кабинетов закроют за несоответствие лицензии

111 частных кабинетов (клиник) закроют за несоответствие лицензионным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Министерством здравоохранения Кыргызской Республики приказом № 427 от 06.04.2022г. была создана комиссия по проверке соответствия частных медицинских организаций лицензионным требованиям. Всего по республике было проверено 370 клиник\кабинетов.

По итогам проверок за отсутствие лицензии, медицинскую деятельность, оказываемую вне лицензии, несоответствие адреса согласно лицензии были составлены 111 актов на закрытие.

За несоблюдение стандартов инфекционного контроля 148 частным кабинетам\клиникам выданы санитарно-эпидемиологические предписания и будут наложены штрафные санкции.

Предписания для принятия мер направлены в Центры госсанэпиднадзора.