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C 23 мая сотрудники ОВД переходят на усиленный вариант несения службы

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- Анастасия Карелина
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Для охраны общественного порядка во время проведения Евразийского Экономического форума в Бишкеке сотрудники органов внутренних дел с 23 мая переходят на усиленный вариант несения службы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Для обеспечения должного уровня правопорядка и безопасности дорожного движения с 26 по 28 мая будет привлечено больше 4 тысяч сотрудников, задействовано более 200 автомашин и мотоциклетных кортежей подразделений центрального аппарата МВД КР, ГУОБДД МВД КР, ГУВД Бишкека и Чуйской области.

Усиленный вариант несения службы личного состава милиции вводится для обеспечения общественной безопасности, соблюдения законности, недопущения чрезвычайных происшествий и поддержания стабильной оперативной обстановки в период подготовки и проведения очередного ЕЭ форума в Кыргызстане.

МВД просит жителей и гостей столицы с пониманием отнестись к принимаемым мерам, соблюдать правила дорожного движения, культуру вождения, не оставлять транспортные средства в неустановленных местах, не выезжать на встречные полосы движения, не создавать искусственных заторов и неудобств для других участников дорожного движения.

Во избежание пробок в дни проведения форума граждан просят заранее рассчитывать время выезда, маршрут передвижения, пользоваться общественным транспортом, а перевозку грузов планировать до или после проведения мероприятий ЕЭФ.

Гражданам, вылетающим за пределы страны, в другие регионы республики, для предотвращения затруднений в передвижении, необходимо предварительно запланировать альтернативные маршруты движения или пользоваться общественным транспортом.


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URL: https://www.vb.kg/418187
Теги:
МВД, Бишкек, экономика, милиция
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