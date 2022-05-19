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Утвержден законопроект об ужесточении ответственности за экономконтрабанду

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- Асия Канаева
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18 мая Жогорку Кенеш утвердил законопроект, разработанный Минюстом, об ужесточении уголовной ответственности за экономическую контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

Соответствующие статьи Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики будут дополнены нормами, предусматривающими конфискацию предмета контрабанды и транспортных средств как орудия преступления в доход государства. Кроме этого, исключена возможность правонарушителю уйти от уголовного преследования, уплатив таможенные платежи в двойном размере.

Минюст полагает, что данный законопроект исключает правовые "лазейки" для лиц, совершивших данное преступление и коррумпированных госслужащих в сфере экономической контрабанды, и повышает ответственность должностных лиц государственных органов.

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке: http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/1349


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URL: https://www.vb.kg/418189
Теги:
законопроект, контрабанда, экономика, Жогорку Кенеш
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