Утвержден законопроект об ужесточении ответственности за экономконтрабанду

18 мая Жогорку Кенеш утвердил законопроект, разработанный Минюстом, об ужесточении уголовной ответственности за экономическую контрабанду. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции КР.

Соответствующие статьи Уголовного кодекса и Кодекса о правонарушениях Кыргызской Республики будут дополнены нормами, предусматривающими конфискацию предмета контрабанды и транспортных средств как орудия преступления в доход государства. Кроме этого, исключена возможность правонарушителю уйти от уголовного преследования, уплатив таможенные платежи в двойном размере.

Минюст полагает, что данный законопроект исключает правовые "лазейки" для лиц, совершивших данное преступление и коррумпированных госслужащих в сфере экономической контрабанды, и повышает ответственность должностных лиц государственных органов.

Ознакомиться с законопроектом можно по ссылке: http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/1349