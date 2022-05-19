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9 июня во всех школах Бишкека пройдут торжественные линейки

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- Асия Канаева
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9 июня в 9 часов утра во всех столичных школах проведут торжественные линейки, посвященные последнему звонку. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В этом учебном году школу заканчивают 14 тысяч 257 учеников 9-х классов и 8 тысяч 233 учащихся 11-х классов. Всего же в 97 бишкекских школах обучаются 177 тысяч детей.

Мэрия напоминает, что в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об образовании" на основании приказа Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики", в общеобразовательных организациях города Бишкека запрещены денежные сборы. В случае выявления фактов взимания незаконных денежных и иных средств к классным руководителям и другим работникам общеобразовательных организаций будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

Если у вас или ваших родных требуют финансовые средства, можно сообщить об этом по следующим по номерам: (0312)61-39-72, (0504)11-01-21.


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URL: https://www.vb.kg/418191
Теги:
мэрия, школа, Бишкек, Последний звонок
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