27 косметологических учреждений столицы работают без лицензии

Комиссия Минздрава выявила в кыргызской столице 27 косметологических учреждений, работающих без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

С 11 по 30 апреля 2022 года Комиссия Министерства здравоохранения, согласно приказу №429 от 11.04.2022 г. МЗ КР, приказу №473 от 18.04.2022 г., провела проверку лицензированных и нелицензированных самовольно открытых центров, занимающихся косметологической деятельностью в Бишкеке.

В ходе проверки были обнаружены косметологические учреждения и кабинеты, занимающиеся нелицензированной деятельностью.

Всего было проверено 63 косметологических учреждения. Из них 36 имеют лицензии. Из них 8 не функционируют и закрылись, 2 после переезда не получили новую лицензию и работают без лицензии, 2 работают с лицензией, в которой нет дерматокосметологических услуг и 24 работают с лицензией.

27 косметологических учреждений работают без лицензии Минздрава. Они занимаются незаконной деятельностью, незаконным врачеванием и проводят медицинские манипуляции и оперативные вмешательства, не имея разрешительных документов (лицензии МЗ, аттестационные сертификаты, договор об утилизации медицинских отходов, медосмотр сотрудников). В данных учреждениях грубо нарушается санитарно-эпидемиологический режим, медицинские отходы не утилизируются, а выбрасываются в общий контейнер для мусора. В этих учреждениях есть риск заражения пациентов ВИЧ/СПИДом, гепатитами В, С, туберкулезом и другими заболеваниями. Учреждения также занимаются обучением косметологов, не имея разрешительных документов.

По 17 из этих 27 косметологических учреждений, работающих без лицензии, документы переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер. 10 клиникам выданы санитарно-эпидемиологические предписания и будут наложены штрафные санкции. Предписания для принятия мер направлены в центры Госсанэпиднадзора.