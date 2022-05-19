Денис Бердаков: Саммит ЕАЭС будет жестким и хочется верить, продуктивным

Общий тон саммита ЕАЭС, который состоится в Бишкеке 27 мая, задал президент Кыргызстана Садыр Жапаров: на совещании ОДКБ он сказал о том, что безопасность стран альянса во многом зависит от экономики. Такое мнение выразил руководитель Института социально-политических исследований "Элчи" политолог Денис Бердаков

"Все мы понимаем сегодня, что экономическая устойчивость и стабильность сегодня в плане безопасности решают намного больше, пожалуй, чем даже наличие ядерного оружия. Можно предположить, что эта тема получит широкое, предметное обсуждение на саммите", - говорит Бердаков.

Он считает, что мероприятие будет жестким, но продуктивным.

"Партнерам по ЕАЭС нужно определиться, что делать в дальше в текущих условиях. Как взаимодействовать, как обеспечивать прохождение платежей, как позаботиться о продовольственной безопасности членов альянса. Хочется верить, что этот саммит станет прорывным для ЕАЭС, поскольку, надо признать, что в последнее время вся деятельность союза сильно формализовалась", - отмечает эксперт.

По мнению Бердакова, экономики стран-членов альянса ждут тяжелые времена.

"Флагманами в этом объединении являются Россия и Беларусь, которые находятся под санкциями. Все, что происходит в экономиках РФ и Беларуси влияет и на другие страны. В этих странах ожидается падение минимум в 8 процентов, максимум – 20 процентов. Что это значит для всех нас? Смотрите, в 2008 году было падение всего лишь 9 процентов. То есть, скорее всего, к концу лета мы вступим в кризис, сопоставимый либо с кризисом 2008-го, либо с тем, что происходило в 90-х", - заявляет эксперт.

Эту ситуацию, уверен Бердаков, Кыргызстан может использовать себе в плюс.

"Кыргызстан и Казахстан на сегодня являются очень важными точками входа для китайских товаров народного потребления для РФ и Беларуси (имеются ввиду не подсанкционные товары). Другой вопрос, сможет ли Кыргызстан озвучить какой-то четкий план по этому поводу и оперативно воплотить его в жизнь", - отмечает он.

Кроме того, по словам Бердакова, на сегодня вполне очевидно, что дорогу Китай-Кыргызстан-Узбекистан нужно строить.

"Причем нужно делать это оперативно, поскольку это уже не чья-то прихоть, а необходимость, так как российские железные дороги уже не способны обеспечить перемещение необходимых для нормального функционирования экономики объемов грузов", - говорит он.

Также, по мнению Дениса Бердакова, одним из самых важных блоков в работе саммита, станут сессии, связанные с ценостями.

"Мы, находясь в экономическом блоке должны понимать своих партнеров. Почему те или иные решения принимает Беларусь и Россия? Почему те или другие шаги делает Армения и Казахстан?", - резюмирует он.