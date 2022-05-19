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Ассоциации семеноводов КР и Венгрии подписали соглашение о сотрудничестве

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- Анастасия Карелина
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В городе Мартонвашар состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ассоциациями семеноводов Кыргызской Республики и Венгрии. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

С кыргызской стороны соглашение подписал президент Ассоциации семеноводов Кыргызстана Абдухаким Исламов, с венгерской стороны – президент Ассоциации семеноводов Венгрии Такач Геза.

Церемония подписания прошла с участием министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надь, чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Венгрии Талантбека Кушчубекова и представителей ФАО.

Иштван Надь отметил, что венгерские производители семян не используют генную модификацию культур и продолжают работать над улучшением качеств сортов растений путем традиционной селекции.

Подписание соглашения открывает возможности для реализации совместных проектов в сфере сельского хозяйства.

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Венгрии Талантбек Кушчубеков встретился с министром сельского хозяйства Венгрии Иштваном Надем. На встрече обсуждались проекты по поставкам кыргызской фасоли и меда в страны Европы, созданию в Кыргызстане мясомолочных ферм, производств по переработке сельхозпродукции, а также возможность организации совместных семеноводческих хозяйств.


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URL: https://www.vb.kg/418203
Теги:
МИД, сельское хозяйство, Венгрия, Кыргызстан
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