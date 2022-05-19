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В СИЗО-50 предотвращена попытка переброса таинственного свертка

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудниками учреждения № 50 службы исполнения наказаний, расположенного в селе Нижний Нооруз Чуйской области, была пресечена попытка переброса пакета.

В результате упреждающих оперативно-розыскных мероприятий с западной стороны учреждения задержан гражданин А.Р.М., который намеревался перекинуть на территорию сверток, обернутый скотчем и проводом. При вскрытии нелегальной посылки обнаружено вещество темно-зеленого цвета со специфическим запахом, общий вес которого составил 127 граммов.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП ОВД Ысык-Атинского района. Гражданин А.Р.М. и собранные материалы переданы в местное ОВД для проведения дальнейшего расследования.

Кроме этого, оперативными сотрудниками учреждения № 50 был проведен ряд мероприятий, в результате которых установлен заказчик доставки запрещенных предметов из числа осужденных, сделавший явку с повинной. Данный факт зарегистрирован в журнале учета происшествий учреждения и перенаправлен для приобщения к делу в ОВД Ысык-Атинского района Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/418208
Теги:
ГСИН, Ысык-Атинский район
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