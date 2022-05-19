Ученые нашли новый способ измерить уровень счастья

Psychology Today cooбщает, что группа ученых под руководством Кристин Клусман предложила концепцию "связи с собой", которая состоит из трех важных компонентов: самоосознания, самопринятия и самовыравнивания (саморегулирования).

В исследовании экспертов приняли участие порядка 1000 человек, которые протестировали эффективность этой шкалы.

Шкала состоит из 12 вопросов. Первые четыре пункта шкалы связаны с самоосознанием, следующие четыре - с самопринятием, а последние четыре - с самовыравниванием (саморегулированием).

Отвечая на вопросы, нужно указать, насколько вы согласны с тем или иным пунктом. За каждый выбранный вами ответ начисляется определенный балл. Суммируя их, вы сможете определить уровень "связи с собой".

Как отмечается в статье, посвященной концепции, высокий балл свидетельствует о высоком уровне "связи с собой". Низкий балл предполагает, что вы либо не осознаете себя, либо не принимаете себя, либо не действуете в соответствии со своими чувствами, убеждениями, ценностями, целями и так далее.

Исследования авторов показывают, что налаженный внутренний диалог способствует в том числе удовлетворенности своей жизнью.

Люди, которые оторваны от себя, чаще испытывают негативные эмоции (например, грусть, гнев, смятение, стресс) и чувствуют, что их жизнь неудовлетворительна и не имеет смысла.