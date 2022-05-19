Погода
$ 81.32 - 82.32
€ 86.20 - 87.20

Ученые нашли новый способ измерить уровень счастья

49  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Psychology Today cooбщает, что группа ученых под руководством Кристин Клусман предложила концепцию "связи с собой", которая состоит из трех важных компонентов: самоосознания, самопринятия и самовыравнивания (саморегулирования).

В исследовании экспертов приняли участие порядка 1000 человек, которые протестировали эффективность этой шкалы.

Шкала состоит из 12 вопросов. Первые четыре пункта шкалы связаны с самоосознанием, следующие четыре - с самопринятием, а последние четыре - с самовыравниванием (саморегулированием).

Отвечая на вопросы, нужно указать, насколько вы согласны с тем или иным пунктом. За каждый выбранный вами ответ начисляется определенный балл. Суммируя их, вы сможете определить уровень "связи с собой".

Как отмечается в статье, посвященной концепции, высокий балл свидетельствует о высоком уровне "связи с собой". Низкий балл предполагает, что вы либо не осознаете себя, либо не принимаете себя, либо не действуете в соответствии со своими чувствами, убеждениями, ценностями, целями и так далее.

Исследования авторов показывают, что налаженный внутренний диалог способствует в том числе удовлетворенности своей жизнью.

Люди, которые оторваны от себя, чаще испытывают негативные эмоции (например, грусть, гнев, смятение, стресс) и чувствуют, что их жизнь неудовлетворительна и не имеет смысла.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418212
Теги:
новости мира, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  