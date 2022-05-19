Садыр Жапаров ознакомился с состоянием ТЭЦ Бишкека

Президент сегодня, 19 мая, ознакомился с состоянием ТЭЦ столицы и подготовкой ее к работе в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 годов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров осмотрел здание и оборудование столичной ТЭЦ, увидел работу турбинного и котельного цехов, машинного зала, новых блоков теплоцентрали и системы управления энергоблоков, топливной лаборатории, где побеседовал с ее работниками и поинтересовался условиями их труда.

По информации директора ТЭЦ Нургазы Курманбекова, предприятие работает круглосуточно, так как является единственным крупным источником выработки электроэнергии, обеспечивая до 1/10 всего энергопотребления Кыргызстана. В зимние максимумы нагрузок ТЭЦ Бишкек вырабатывает до 11 млн кВт.ч электроэнергии в сутки, это сопоставимо с выработкой крупной ГЭС.

Он сообщил, что в последний осенне-зимний отопительный период ТЭЦ Бишкека несла повышенную энергонагрузку, тем самым, обеспечивая накопления воды в Токтогульском водохранилище. Теплоэлектроцентраль может работать в двух режимах - теплофикационном и электрификационном, то есть вырабатывает электрическую энергию и тепловую энергию, отпуская потребителю пар и горячую воду на отопление и горячее водоснабжение.

Ежегодно для ТЭЦ Бишкек закупается свыше 1,5 миллиона тонн угля, которые регулярно поступают согласно графику. Проблем с мазутом нет, в настоящее время проводятся необходимые плановые ремонтно-профилактические работы. На сегодня на топливном складе ТЭЦ Бишкека имеется 283 089 тонн угля.

По данным директора, весь уголь на территории ТЭЦ проходит строгий весовой контроль и отбор проб для определения качественных характеристик поступающего твердого топлива. Тут же, в лаборатории производится тщательный анализ, который выявляет соответствие топлива требуемым качественным характеристикам. В этом году из-за усиления контроля качества было сожжено на 100 тысяч тонн угля меньше.

Сэкономленный уголь в объеме 100 тысяч тонн позволит приобрести уголь на осенне-зимний период 2022-2023 года на 100 тысяч тонн меньше. То есть вместо 1880 тысяч тонн, будет закуплено 1780 тысяч тонн угля Кавакского бассейна (уголь Кара-Кече). Кроме того, при переходе на сжигание местного угля ожидается сэкономить около 260 миллионов сомов. Это будет возможно только при условии, что цена на каракечинский уголь будет на уровне прошлого года - 3390 сомов за 1 тонну.

Здесь же Глава государства провел оперативное совещание, где поручил руководству ОАО "Электрические станции" рассмотреть и в ближайшее время решить вопрос, связанный с повышением заработных плат работников ТЭЦ Бишкек, обеспечивающих горожан теплом и светом.

Президент Садыр Жапаров поручил выполнить в установленные сроки все запланированные мероприятия на ТЭЦ Бишкекf. К осенне-зимнему периоду все утвержденные работы в рамках плана мероприятий по подготовке к ОЗП должны быть выполнены в полном объеме и в срок, в том числе обеспечение установленного объема угля, завершение текущих ремонтных работ, обеспечение должной готовности оборудований к возможным повышенным нагрузкам в зимнее время.