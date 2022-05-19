Мобильное приложение O!TV – целый кинотеатр в вашем смартфоне!

O!TV открывает доступ к просмотру более чем 200 рейтинговых телеканалов в отличном качестве везде, где есть интернет – дома, в дороге или на даче. Смотреть их можно на любом устройстве – смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизорах на платформе Smart TV.
Фильмовые: семейство телеканалов Amedia, "Дом кино", "Кинопремьера", "Кинохит", "Киносемья", "Еврокино", "Киносвидание" и т.д.;
Детские: Nickelodeon, Nick Jr, Cartoon, "Детский мир", "В гостях у сказки" круглосуточно покажут мультфильмы и сериалы вашим малышам;
Спортивные: QSport, QSport Arena, Eurosport, Setanta Sport, Viasat Sport, КТРК Спорт, Матч! Планета, Бокс ТВ, MMA-TV, АвтоПлюс, Драйв, KHL и другие.
Познавательные: Discovery, Animal Planet, National Geographic, Nat Geo Wild, Fox Life;
А ещё новостные, исторические и множество других на любой вкус!
В семье достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу 3 члена семьи на разных устройствах благодаря функции мультискрин.
В приложении доступен архив программ за два дня, поэтому не страшно пропустить эфир. Можно в любой момент поставить передачу на паузу и вернуться к ее просмотру позже.
O!TV – это не только телевидение, но и доступ к многотысячному каталогу популярных кинотеатров: О!Кино (MEGOGO), START, AMEDIATEKA.
Для абонентов О! интернет-трафик при просмотре телеканалов бесплатный, а на выбор доступны различные пакеты:
Также нужный пакет ТВ-каналов можно подключить в приложении "Мой О!".
Скачивайте приложение O!TV по ссылкам: PlayMarket или AppStore.
Все подробности на сайте otv.kg. Есть вопросы? Звоните по телефонам 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).
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