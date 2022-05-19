Мобильное приложение O!TV – целый кинотеатр в вашем смартфоне!

O!TV открывает доступ к просмотру более чем 200 рейтинговых телеканалов в отличном качестве везде, где есть интернет – дома, в дороге или на даче. Смотреть их можно на любом устройстве – смартфоне, планшете, ноутбуке или телевизорах на платформе Smart TV.

200+ телеканалов O!TV для всей семьи:

Фильмовые: семейство телеканалов Amedia, "Дом кино", "Кинопремьера", "Кинохит", "Киносемья", "Еврокино", "Киносвидание" и т.д.;

Детские: Nickelodeon, Nick Jr, Cartoon, "Детский мир", "В гостях у сказки" круглосуточно покажут мультфильмы и сериалы вашим малышам;

Спортивные: QSport, QSport Arena, Eurosport, Setanta Sport, Viasat Sport, КТРК Спорт, Матч! Планета, Бокс ТВ, MMA-TV, АвтоПлюс, Драйв, KHL и другие.

Познавательные: Discovery, Animal Planet, National Geographic, Nat Geo Wild, Fox Life;

А ещё новостные, исторические и множество других на любой вкус!

Мультискрин:

В семье достаточно иметь всего один аккаунт O!TV (один логин и пароль), а пользоваться сервисом одновременно могут сразу 3 члена семьи на разных устройствах благодаря функции мультискрин.

Вы не пропустите любимые передачи:

В приложении доступен архив программ за два дня, поэтому не страшно пропустить эфир. Можно в любой момент поставить передачу на паузу и вернуться к ее просмотру позже.

Разнообразие интересного контента:

O!TV – это не только телевидение, но и доступ к многотысячному каталогу популярных кинотеатров: О!Кино (MEGOGO), START, AMEDIATEKA.

Пакеты для подключения:

Для абонентов О! интернет-трафик при просмотре телеканалов бесплатный, а на выбор доступны различные пакеты:

40 ТВ-каналов за 3 сома в сутки в пакете "O!TV Базовый". Команда подключения *750*1#; 100 ТВ-каналов всего за 5 сомов в сутки в пакете "O!TV Стандарт". Команда подключения *750*2#; Более 200 интересных и рейтинговых ТВ-каналов всего за 7 сомов в сутки в пакете "O!TV Премиум". Команда подключения *750*3#.

Также нужный пакет ТВ-каналов можно подключить в приложении "Мой О!".

Скачивайте приложение O!TV по ссылкам: PlayMarket или AppStore.

Все подробности на сайте otv.kg. Есть вопросы? Звоните по телефонам 750 (звонок бесплатный для абонентов О!) и 0705 700 700 (для абонентов других операторов).

O!TV - новый взгляд на телевидение!

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