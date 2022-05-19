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В Харькове снесли памятник Александру Невскому

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Памятник великому князю Киевскому, полководцу, святому Русской православной церкви Александру Невскому снесли в Харькове, видео опубликовано в местном паблике ВКонтакте. Об этом сообщает "РИА-Новости".

"Каменную фигуру князя, спасавшего Киевскую Русь от набегов иноземных захватчиков, зацепили тросом и повалили при помощи грузовика. После чего остатки памятника отвезли на ближайшую свалку", - говорится в сообщении.

Памятник был установлен в 2004 году в дни празднования 350-летия Харькова. Бронзовая фигура Александра Невского высотой в три метра, выполненная скульптором Сейфаддином Гурбановым, располагалась на четырехметровом постаменте, обитом гранитом.


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URL: https://www.vb.kg/418218
Теги:
Украина
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