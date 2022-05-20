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В России создается детско-юношеское движение "Большая перемена"

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- Светлана Лаптева
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Пакет законопроектов о детско-юношеском движении "Большая перемена" внесли в Госдуму депутаты от "Единой России" во главе с Артемом Метелевым, Ольгой Казаковой и Ольгой Тимофеевой, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая 2022.

Определяется правовое положение, цели деятельности, порядок управления, порядок реорганизации и ликвидации движения.

Движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, следует из документа. Оно создается в том числе для "подготовки детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации, достижений российской и мировой культуры, а также развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями. Движение может преследовать также иные общественно полезные цели".

Учредительным документом движения является его устав.

Документы закладывают принцип добровольности в участии в этом движении.

Участники

Участниками движения могут быть лица в возрасте от шести лет, обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, а также совершеннолетние лица, завершившие освоение образовательных программ среднего общего и (или) среднего профессионального образования и участвующие в воспитании и организации досуга участников - наставники.

Иноагенты и аффилированные с ними лица не могут быть наставниками.

Наставники могут выполнять в движении функции вожатых и добровольцев. Наставниками также могут быть родители и иные законные представители участников.

Участвовать в движении могут также общественные объединения, за исключением политических партий, религиозных организаций, профессиональных союзов и территориальных общественных самоуправлений, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, общественно полезные фонды, а также автономные некоммерческие организации.

Законопроект о движении "Большая перемена" внесен в Госдуму

История вопроса

Деятельность государства в сфере развития потенциала молодёжи носит название молодёжной политики и включает себя целый комплекс мер - от информирования и обучения до законотворчества и развития кадрового, научного потенциала. Задача молодёжной политики - развить потенциал молодых россиян и дать возможность для эффективной самореализации. "Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года" относят к молодёжи граждан в возрасте от 14 до 30 лет, но в некоторых случаях, прописанных в нормативных актах, к этой категории могут отнести лиц до 35 и более лет.


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URL: https://www.vb.kg/418219
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