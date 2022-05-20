"Пример для всех". В школе села Ичке–Жергез отметили День пионерии

В средней школе села Ичке - Жергез Ак-Суйского района Иссык-Кульской области прошло мероприятие, посвященное 100-летию пионерской организации.

Учителя истории рассказали детям о традициях пионерской организации, в частности, о том, что членов детской всесоюзной организации учили быть примером для всех. Также современные школьники узнали, какую активную и в то же время полезную жизнь вели их сверстники во времена СССР: будь то помощь младшеклассникам и пожилым людям, или сбор металлолома, желудей и бумаги, а также участие в различных мероприятиях.

Дабы дети могли прочувствовать времена пионерии на мероприятии присутствовали многочисленные атрибуты пионерской организации. Кто-то даже принес ковер с изображением Ленина. Кроме этого, специально из музея притащили барабаны и горн.

Напомним, Всесоюзная пионерская организация - массовая детская организация в СССР. Была образована решением II Всероссийской конференции РКСМ, принявшей 19 мая 1922 года резолюцию "Детское движение". С тех пор 19 мая отмечают как День пионерии. До 1924 года пионерская организация носила имя Спартака, а после смерти Ленина получила его имя. Руководство деятельностью пионерской организации осуществлял ЦК ВЛКСМ.