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Япония возобновит прием туристов впервые с начала пандемии

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Правительство Японии в течение мая начнет пробный проект по приему полностью вакцинированных туристов. Об этом сообщают в японском агентстве по туризму. Проект намерены запустить в преддверии более широкого ослабления мер пограничного контроля в июне, передает Tengritravel.kz со ссылкой на Nikkei Asia.

Уточняется, что сначала планируют принимать небольшие группы туристов из четырех стран - США, Австралии, Таиланда и Сингапура для проверки эффективности мер по предотвращению распространения COVID-19. Пробный проект будет сосредоточен на пакетных турах через японские турагентства. Путешественники должны выполнять санитарные требования, такие как тройная вакцинация (полный цикл вакцинации двумя дозами и бустер), а сотрудники туристских агентств должны сопровождать их на заранее определенных маршрутах.

На основе результатов проекта правительство разработает методичку для предприятий о том, как взаимодействовать с иностранцами, приезжающими в Японию. В июне вместе с ослаблением мер планируется удвоение лимита ежедневного прибытия до 20 тысяч человек. Также премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил, что с этого времени упростят и процедуры для туристов, чтобы они были аналогичны действующим в других странах "Большой семерки".


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URL: https://www.vb.kg/418225
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