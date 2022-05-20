Талгарбеков: Российская статья про Ташиева явно заказная

Одно из российских СМИ обвинило главу ГКНБ Камчыбека Ташиева в лоббировании интересов США. При этом, вся статья построена на мнении каких-то там мифических экспертов как в России, так и в самом Кыргызстане. По крайней мере на просторах интернета при всем желании не найдешь ни одного подобного высказывания. Не исключено, что автору статьи эти самые эксперты просто на просто померещились.

В том, что статья носит заказной характер, убежден и экс-вице-премьер-министр КР Бекболот Талгарбеков, по словам которого, автор публикации ни одной своей строчки не подкрепил фактами.

"В статье автор все время указывает на каких-то экспертов. Где все они? Дайте нам хоть одну ссылку. Раз их нет и точно не найдется, то значит безусловно статью заказали", - сказал он.

Бывший чиновник отметил, что все обвинения СМИ в адрес Ташиева абсолютно голословны.

"Вот они пишут, что Кыргызстан, мол, отворачивается от России, отказавшись у себя проводить военный парад в честь 9 мая. Начнем с того, что Камчыбек Ташиев не принимал решения на счет парада. Подобное предложение выдвигает Минобороны, а президент уже утверждает его. Это же касается и Соглашения об экономическом и техническом сотрудничестве Кыргызстана с США. МИД вносит предложение, а кабинет министров коллегиально выносит уже решение", - добавил Талгарбеков.

Политик также раскритиковал мнение автора статьи, что именно из-за Ташиева на кыргызско-таджикской границе происходят столкновения.

"Опять все голословно! Все прекрасно знают, что вклад Ташиева в урегулирование ситуации на границе огромен. Для этого он даже присоединил погранслужбу к ГКНБ, что, по мнению многих ветеранов спецслужб, является правильным шагом", - отметил он.