Погода
$ 81.15 - 82.15
€ 86.20 - 87.20

При получении взятки задержан сотрудник экотехнадзора Базар-Коргона

132  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При получении взятки задержан сотрудник экотехнадзора Базар-Коргонского района. Об этом сообщает пресс-службы Генпрокуратуры.

По ее данным, в прокуратуру Базар-Коргонского района с заявлением обратился гражданин Т.Р. с заявлением о принятии мер в отношении инспектора экотехнадзора Базар-Коргонского района С.Ч.А., который, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, вымогал у жителя Р.Т. взятку за прекращение материала по незаконной вырубке деревьев.

По данному факту прокуратурой района возбужденно уголовное дело по статье 343 ("Вымогательство взятки") УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий совместно с сотрудниками УГКНБ по Джалал-Абадской области задержан С.Ч.А. при получении денежных средств и выдворен в ИВС Базар-Коргонского района. В настоящее время ведётся следствие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418230
Теги:
Базар-Коргонский район, Джалал-Абадская область, задержание, взятка, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  