При получении взятки задержан сотрудник экотехнадзора Базар-Коргона

При получении взятки задержан сотрудник экотехнадзора Базар-Коргонского района. Об этом сообщает пресс-службы Генпрокуратуры.

По ее данным, в прокуратуру Базар-Коргонского района с заявлением обратился гражданин Т.Р. с заявлением о принятии мер в отношении инспектора экотехнадзора Базар-Коргонского района С.Ч.А., который, являясь должностным лицом, используя свое служебное положение, вымогал у жителя Р.Т. взятку за прекращение материала по незаконной вырубке деревьев.

По данному факту прокуратурой района возбужденно уголовное дело по статье 343 ("Вымогательство взятки") УК КР.

В ходе оперативно-следственных мероприятий совместно с сотрудниками УГКНБ по Джалал-Абадской области задержан С.Ч.А. при получении денежных средств и выдворен в ИВС Базар-Коргонского района. В настоящее время ведётся следствие.