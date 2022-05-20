КЭУ имени М.Рыскулбекова стал дипломантом конкурса на соискание премии СНГ

Кыргызский экономический университет им. М. Рыскулбекова стал дипломантом в номинации "Услуги с численностью работающих до 250 человек" конкурса на соискание премии СНГ 2021 года за достижения в области качества продукции и услуг. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По ее данным, решение Экономического совета СНГ принято от 18 марта текущего года.

Конкурс на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг проводится с целью:

- повышения качества и конкурентоспособности продукции или услуги, производимой государствами - участниками СНГ;

- повышения экспортных возможностей организаций государств - участников СНГ;

- стимулирования производства высококачественной продукции или оказание высококачественной услуги в государствах - участниках СНГ и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества.

Участие в премии СНГ позволяет организациям выявить области для их улучшения путем самооценки и совершенствования деятельности, повышения культуры качества, повышения качества продукции, конкурентоспособности и экспортного потенциал организаций.

Лауреаты и дипломанты конкурса на соискание премии получают право использования эмблемы премии в рекламных целях в течение 3 лет после присуждения.