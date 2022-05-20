Талибы приказывают сотрудникам ООН в Афганистане носить хиджаб

Министерство Афганистана по распространению добродетели и искоренению порока при режиме талибов приказало женщинам - сотрудникам миссии ООН по оказанию помощи в Афганистане (UNAMA) - носить хиджаб.

В понедельник, 16 мая, организация поделилась директивой талибов о том, чтобы сотрудницы ведомства носили хиджаб.

Хизер Барр, заместитель директора отдела по правам женщин в Хьюман Райтс Вотч, написала в Твиттере, что "талибы утверждают, что новые правила одежды для женщин являются "советами", однако навязывают их в обязательном порядке всем, включая афганских женщин, работающих в ООН". Барр призвала Миссию ООН по содействию Афганистану (UNAMA) защитить безопасность и свободу своих коллег.

Согласно заявлению UNAMA, делегация должностных лиц талибов из афганского Министерства распространения добродетели и искоренению порока сообщила ООН, что работники-женщины должны рассмотреть возможность ношения хиджаба, в то же время подчиняясь обязанностям.

В заявлении также отмечается, что персонал министерства будет стоять за пределами офиса ООН, чтобы "контролировать, используется ли хиджаб или нет". В случае, если персонал найдет сотрудника без хиджаба, они будут "вежливо" просить надеть его, поскольку это обязательное условие нахождения женщин на улицах.

В дополнение к этому за пределами офиса ООН министерство также разместило плакат, призывающий женщин носить хиджаб. Барр опубликовала в "Твиттере" фотографию плаката, на которой изображены черный никаб и ярко-синяя паранджа в качестве примеров хиджаба.

Отметим, согласно директивам талибов, родители женщин, отказывающихся носить хиджаб, будут наказаны и заключены в тюрьму.

Между тем министры иностранных дел 15 стран в опубликованном заявлении выразили свои глубокие опасения по поводу ограничений на доступ к образованию девочек в Афганистане и призвали "талибов уважать право на образование и соблюдать свои обязательства по внедрению школ для всех женщин учеников".

Заявление было опубликовано 13 мая министрами иностранных дел Австралии, Канады, Дании, Финляндии, Германии, Италии, Японии, Республики Корея, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Испании, Швеции, Великобритании, США.

Между тем посланник США по правам человека и женщин Афганистана Рина Амири в интервью DW также выразила обеспокоенность по поводу ограничений, налагаемых нынешним афганским правительством на женщин.

"Афганские женщины ожидают, что талибы сосредоточатся на безопасности и облегчении хорошей жизни для людей, а не будут мешать нормальной жизни людей", - сказала Фара Мустафави, активист по защите прав женщин.

Но исламский эмират отрицал ограничения на женщин.

"Мы отрицаем такие претензии о нарушении прав женщин. Исламский эмират защищает права всех афганских граждан", - сказал Билал Карими, заместитель представителя Исламского эмирата.

Ранее Государственный департамент США заявил, что у него есть рычаг для использования против исламского эмирата, если в его политике не было никакого пересмотра в отношении женщин.