Жительница Сокулука поблагодарила милиционеров за оперативную работу

Жительница Чуйской области со словами благодарности обратилась к оперативникам СБНОН МВД за проявленный профессионализм и эффективную работу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, женщина подала заявление в ОВД Сокулукского района Чуйской области о том, что неизвестные проникли в ее квартиру, расположенную в селе Сокулук, и похитили 1000 долларов США, 15000 сомов, телефон "Леново" и серебряные изделия. Общий ущерб составил 120000 сомов. При этом во время совершения кражи в квартиру вернулась несовершеннолетняя дочь хозяйки квартиры, которой злоумышленники брызнули в глаза перцовым баллончиком и скрылись с места преступления.

В результате грамотных оперативных действий преступление было раскрыто. Группу злоумышленников задержали.

В своем обращении гражданка подчеркнула: "Я благодарна сотрудникам за быстрое реагирование, за помощь и человеческое отношение".

"В работе сотрудникам милиции приходится сталкиваться с самыми разными происшествиями. За помощью в органы правопорядка граждане обращаются как по фактам преступлений и правонарушений, так и просто с просьбой помочь разобраться в сложных жизненных ситуациях. Стражи порядка стараются поддержать каждого. Слова благодарности от граждан в адрес милиции за достойную службу – самая почетная награда", - говорится в сообщении министерства.