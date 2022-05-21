Дипломаты КР в Японии и центр трудоустройства провели вебинар

Посольство в Японии и Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции организовали и провели вебинар по вопросам обучения и развития человеческих ресурсов.

Основной целью вебинара было формирование новых подходов к установлению контактов между предпринимателями Японии и Кыргызской Республики по вопросам развития системы трудоустройства.

В работе вебинара приняли участие представители государственных органов, международных и неправительственных организаций, а также частных агентств занятости Кыргызстана и Японии.

С презентациями выступили представители Центра трудоустройства граждан за рубежом при МТСОМ, Японской международной организации сотрудничества в области обучения, Career Bank, IBS и Relationship.

По итогам вебинара участники получили ответы на интересующие вопросы и установили контакты для дальнейшего взаимодействия.