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Какие семья не могут получить пособие "Уй-булого комок"?

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- Назгуль Абдыразакова
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С 14 мая было повышено на 50% пособие "Уй-бүлөгө көмөк", которое получают дети из малообеспеченных семей. Теперь ежемесячно каждому ребенку будет выплачиваться 1200 сомов.Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, ранее эта сумма была 810 сомов, и она тем более не соответствовала минимальным социальным стандартам, таким как черта бедности (2 939 сом) и черта крайней бедности (1 648 сом).

В Кыргызстане ежемесячное пособие малообеспеченным семьям является одним из важных механизмов социальной поддержки населения с 1998 года. Таковыми являются те семьи, в которых доход на каждого члена семьи меньше утвержденного гарантированного минимального дохода. Размер ГМД на сегодняшний день составляет 1000 сомов.

С 2018 года ежемесячное социальное пособие малообеспеченным семьям, имеющим детей, трансформировали в ежемесячное пособие "Уй-бүлөгө көмөк". При этом пособие "Уй-бүлөгө көмөк" не могут получать те семьи, в которых есть в рабочем состоянии легковой автомобиль со сроком эксплуатации, включая год выпуска заводом-изготовителем, менее 20 лет, трактор или комбайн, грузовой автомобиль или микроавтобус.

Семье будет также отказано при наличии определенного количества домашнего скота. Сельскохозяйственные животные, переведённые в условные единицы МРС на одного члена семьи, должны приходиться не более 4 голов.

Выплаты государство осуществляет на каждого ребенка. И сами выплаты назначаются сроком на 1 год. Считается, что за это время семья сможет найти возможность найти выход из трудной жизненной ситуации. Если такое случилось раньше, то и выплата прекратится раньше.

Необходимо отметить, что Министерством труда, социального обеспечения и миграции ведется активная работа по обеспечению межведомственного электронного обмена информацией между государственными органами, что позволило снизить количество документов, необходимых для предоставления социальных выплат (в том числе пособия "Уй-булого комок") и минимизировать коррупционные риски при их предоставлении.

На сегодняшний день в министерстве разработана и внедрена в эксплуатацию корпоративная информационная система социальной помощи (КИССП), которая предусматривает межведомственное электронное взаимодействие через систему межведомственного электронного взаимодействия "Тундук".

На сегодняшний день подписаны соглашения о межведомственном электронном взаимодействии с соответствующими государственными органами и учреждениями.

Также для обеспечения прозрачности процесса Минтрудом разработан электронная карта, которая в разрезе сел и городов отражает получателей социальных выплат.

Сумма, на первый взгляд, скромная, но нужно понимать, что эта выплата выдается в дополнение к имеющемуся в семье доходу без учета других видов доходов (всех видов пенсий, государственных пособий, пособия на погребение, пособия по беременности и родам, пособие по безработице и др.). К примеру, если человек имеет инвалидность, то он получает пенсию/ или пособие по инвалидности, и пособие на детей (в случае малообеспеченности).

Кроме того, в отличие от тех же социальных пособий, которые предоставляются на категориальной основе (по инвалидности, по возрасту, по случаю потри родителей), "Уй-бүлөгө көмөк" помощь временная, государство поддерживает семьи в трудной ситуации, но затем нужно вставать на ноги и двигаться дальше самостоятельно.

Стоит учитывать, что в настоящее время в Кыргызстане проживает 2,4 миллиона детей в возрасте до 16 лет, из них 362,4 тысячи получают пособие "Уй-бүлөгө көмөк", или 15%.

Так что если посчитать, сколько теперь ежемесячно государство будет выплачивать из средств налогоплательщиков, то сумма получается внушительная.

В кабмине говорят, что это только первый шаг и работа по улучшению положения детей в малообеспеченных семьях еще будет продолжаться. Вполне вероятно, ведь с начала года уже многие кыргызстанцы ощутили на себе различные повышения – заработных плат и других категорий пособий.


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URL: https://www.vb.kg/418245
Теги:
пособия, Кыргызстан, Министерство труда и соцразвития, семья
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