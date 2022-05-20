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В Бишкеке масштабно отметили Международный день музеев

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- Назгуль Абдыразакова
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Объединённая дирекция мемориальных музеев присоединились к ежегодной акции "Ночь музеев", приуроченной к Международному дню музеев. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, в Мемориальном доме-музее Ольги Максимилиановны Мануиловой прошло открытие выставки живописи и графики современных художников. Там выставили работы именитых художников современности: И. Матанова, Р. Абдыкеримова, Р.Калкабаева, З.Мейманова, У.Жунушалиева. Выставку посетили школьники №7, 24, 67, студенты университетов: БГУ, имени К.Карасаева, Ж.Баласагына. Также для зрителей провели мастер-классы по скульптуре и рисунку.

В Мемориальном доме-музее С.А.Чуйкова прошли выставка "Мы помним", показ документального фильма "О С.А.Чуйкове", мастер-класс по папье-маше Бочаровой Е.В. и мастер-класс "Роспись по дереву" Клюхиновой Г.В.

День открытых дверей прошёл в музее-мастерской Гапара Айтиева.

В Мемориальном доме-музее А.Токомбаева также организовали экскурсию для горожан и выступление манасчы.

В доме-музее И.Раззакова прошла экскурсии с показом художественного фильма "Исхак Раззаков".

В музее им. Токтогула провели лекцию на тему: "Байыркы таштагы жазма эстеликтер", "Алгачкы алиппенин түзүүчүлөрү" по экспозиционным залам.

В музее-мастерской С.Чокморова прошла экскурсию "Кыл калем менен тасмага арналган омур" показ худ.фильмов "Кызыл алма", "Седьмая пуля" и документальный фильм с выступлением С.Чокморова.


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URL: https://www.vb.kg/418246
Теги:
музей, праздник, Бишкек
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