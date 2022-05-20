Политолог: Убежден, Ташиев не преследует интересы США

На днях одно из российских СМИ обвинило главу ГКНБ Камчыбека Ташиева в лоббировании интересов США, ссылаясь якобы на мнение каких-то российских экспертов. Политолог Бакыт Бакетаев считает, что эксперты, которые якобы выразили свое мнение в материале, ошибаются. Он рассказал, что Камчыбека Ташиева знает очень давно. Еще в 2006 году, когда они ездили в Гармиш-Партенкирхен посещать центр имени Маршалла, Ташиев сказал, что однополярная политика США бесперспективна, потому что есть другие полюсы, страны, другая, восточная философия.

"Он сказал об этом в центре, где формируется западная идеология. Ташиев убежденный многополярник. Те, кто говорит, что он за США, однозначно ошибаются или хотят внести некий диссонанс между президентом и им. Российские политологи ошибаются, судят по внешним факторам. Камчыбек Ташиев понимает, что у нас один миллион наших мигрантов нашли работу в России и много лет там работают. Один мигрант, как минимум, кормит семью из двух человек в Кыргызстане. Ташиев очень глубоко понимает геополитику, и я абсолютно уверен, что он не преследует какие-то интересы США", - сказал он.

Политолог также добавил, что такими материалами кто-то пытается сделать диссонанс между Москвой и Бишкеком. Но главный вектор Кыргызстана с Россией.