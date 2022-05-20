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В столице задержали лжепрокурора

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке задержан гражданин Б. улуу А., который, представившись сотрудником органов прокуратуры, под угрозой привлечения к уголовной ответственности завладел у гражданина А.Э.Д. мобильным телефоном и денежными средствами в размере 50000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По ее данным, в ходе следственных мероприятий также установлено, что задержанный Б. улуу А. через социальные сети, представляясь сотрудником прокуратуры города Бишкека, разместив на своей странице фотографии в форменном обмундировании органов прокуратуры, давал неверные консультации и за определенное денежное вознаграждение предлагал услуги по юридическим вопросам.

Задержанный водворен ИВС ГУВД г.Бишкека.

В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.


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URL: https://www.vb.kg/418252
Теги:
Генеральная прокуратура, задержание
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