В столице обсудили разработку плана действий по программе "Зелёные города"

В муниципалитете столицы состоялась встреча мэра города Бишкека Эмилбека Абдыкадырова с региональным директором Европейского банка реконструкции и развития в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Айтен Рустамовой. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

По ее данным, вместе с международными консультантами, которые присоединились посредством видеосвязи, обсудили разработку плана действий по программе Европейского банка реконструкции и развития "Зелёные города".

Разработка включает в себя четырёхэтапный подход и представляет собой непрерывный процесс, позволяющий городам со временем корректировать свои видения и действия.

В свою очередь градоначальник отметил, что стратегия развития "Бишкек -2026. Благоустроенная и зеленая столица" направлена в первую очередь на развитие зелёной экономики, и одной из приоритетных задач значится улучшение экологии столицы.