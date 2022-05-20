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Президент Казахстана с официальным визитом 26 мая посетит Кыргызстан

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- Назгуль Абдыразакова
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 26 мая с официальным визитом посетит Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, в рамках предстоящего визита состоятся двусторонние переговоры с президентом КР Садыром Жапаровым.

Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

Кроме того, будет подписан ряд документов двустороннего характера.


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URL: https://www.vb.kg/418257
Теги:
Казахстан, президент, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров
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