Военному санаторию "Тамга" исполнилось 90 лет

Сегодня на территории военного санатория "Тамга" состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 90-летию образования санатория. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По ее данным, в праздничном мероприятии приняли участие глава ведомства, генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов, руководство министерства обороны и генерального штаба ВС, а также коллектив здравницы-юбиляра.

Бекболотов поздравил работников санатория с юбилеем, отметил его большую роль в укреплении здоровья военнослужащих и их семей и пожелал им крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в профессиональном и личном росте.

За значительный вклад в развитие санаторно-курортной деятельности Вооруженных Сил страны ряд работников военного санатория были награждены медалями и грамотами.

Завершилось мероприятие праздничным концертом в исполнении творческого коллектива Центрального дома Армии ВС и отдельного военно-показательного оркестра МО КР.

Справочно: в 1930 году распоряжением Военного Совета Среднеазиатского военного округа (САВО) было принято решение о строительстве окружного Дома отдыха на Иссык-Куле. И уже 20 мая 1932 года состоялось открытие Дома отдыха. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в санатории проходили лечение военнослужащие, получившие тяжелые ранения на фронте.

.