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Петербуржец притворился собакой, чтобы спрятаться от судебных приставов

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- Асия Канаева
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Житель культурной столицы России залез под одеяло и притворился собакой, чтобы спрятаться от судебных приставов. Об этом пишет pravilamag.ru.

В Санкт-Петербурге 30-летний мужчина задолжал по алиментам 364 тысячи рублей. Петербуржец должен был выплачивать 8,5 тысячи рублей ежемесячно на содержание своей 9-летней дочери. Но свои обязанности мужчина не выполнял и получил административное наказание в виде обязательных работ. Однако мужчина перестал выходить на связь и был объявлен в исполнительный розыск.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов выяснили, что все это время мужчина жил с матерью и новой подругой, которая "была хорошо известна в местном отделении полиции в связи с частым распитием спиртных напитков в общественных местах". Мать должника, открывшая дверь приставам, сказала, что он давно не живет по данному адресу. Но при осмотре представители власти обнаружили мужские вещи.

"Разыскиваемый гражданин был обнаружен под одеялом на одной из кроватей. На вопрос судебного пристава "Кто под одеялом?", мать ответила "Там собака спит". Для правдоподобности мужчина, накрытый одеялом, имитировал собачье скуление и вой", - указано в заявлении ФССП. Нарушителя закона доставили в отдел судебных приставов и возбудили уголовное дело по статье о неуплате средств на содержание детей (Статья 157 УК РФ).


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URL: https://www.vb.kg/418264
Теги:
Россия, в мире
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