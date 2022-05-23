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"Форум ЕАЭС пройдет в формате видеоконференции в целях безопасности"

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- Айжан Мамбеталиева, Александра Василькова
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета, запланированное на 27 мая в Бишкеке, пройдет в формате видеоконференции. Политолог Марс Сариев считает, что это объясняется требованиями безопасности.

"На саммите ОДКБ Садыр Жапаров упоминал, что в Бишкеке состоится экономический форум ЕАЭС и сказал, что на ряду с главами государств он бы хотел, чтобы были приглашены люди с бизнес структур стран входящих в ЕАЭС Таким образом анонсировался визит Путина и других лидеров в Кыргызстан. Я был удивлен, тем, что Владимир Путин собирается в Бишкек, потому что сейчас принимаются беспрецедентные меры безопасности. Он даже встречается со своими ближайшими соратниками, с министром обороны и другими за длинным столом на расстоянии", - говорит он.


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URL: https://www.vb.kg/418267
Теги:
Владимир Путин, Темир Сариев, Кыргызстан, политика
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