"Форум ЕАЭС пройдет в формате видеоконференции в целях безопасности"

Заседание Высшего Евразийского экономического совета, запланированное на 27 мая в Бишкеке, пройдет в формате видеоконференции. Политолог Марс Сариев считает, что это объясняется требованиями безопасности.

"На саммите ОДКБ Садыр Жапаров упоминал, что в Бишкеке состоится экономический форум ЕАЭС и сказал, что на ряду с главами государств он бы хотел, чтобы были приглашены люди с бизнес структур стран входящих в ЕАЭС Таким образом анонсировался визит Путина и других лидеров в Кыргызстан. Я был удивлен, тем, что Владимир Путин собирается в Бишкек, потому что сейчас принимаются беспрецедентные меры безопасности. Он даже встречается со своими ближайшими соратниками, с министром обороны и другими за длинным столом на расстоянии", - говорит он.