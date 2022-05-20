28 мая в Карагачевой роще пройдет 1-й Бишкекский туристический фестиваль

28 мая в 10:00 часов в Карагачевой роще пройдет 1-й Бишкекский туристический фестиваль, организаторами которого выступает Кыргызской ассоциация туроператоров и столичная мэрия. Об этом сообщает пресс-служба бишкекского муниципалитета.

По ее данным, миссия мероприятия – развитие внутренних туристических продуктов, содействие развитию туризма Кыргызстана, а также продвижение местных провайдеров услуг через сотрудничество с туроператорами.

Фестиваль выступит площадкой для делового знакомства всех игроков рынка туризма Кыргызстана.

На фестивале планируется участие более 100 активных участников рынка туризма Кыргызстана и более 10 тысяч гостей фестиваля из числа горожан и экспатов столицы.

В программе мероприятия предусмотрены такие активности, как: выставочная зона, этнические мастер-классы, шоу-программа, пространство развлечений. Планируется выступление известных трэвел-блогеров и эко-активистов.

Мэрия приглашает горожан посетить фестиваль и зарядиться положительными эмоциями. Подробная информация по следующей ссылке.