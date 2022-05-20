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На следующей неделе в некоторых районах Бишкека и Кара-Балты не будет газа

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- Назгуль Абдыразакова
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С 23 по 25 мая текущего года на отдельных участках газопроводов в Бишкеке и Кара-Балте планируются проведение плановых ремонтных работ. Об этом сообщает компания "Газпром Кыргызстан".

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

В городе Бишкек, ограниченном отрезками улиц Жибек-Жолу, Алма-Атинская, БЧК, Табачная, Суюмбаева, пер. Авангардный;

В городе Кара-Балта, в районе пр. Кожомбердиева, ул. Пушкина, ул. Фрунзенская, ул. Крылова, ул. Садовая, пер. Фрунзенский, пер. Садовый, пер. Жуковского.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства.


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URL: https://www.vb.kg/418269
Теги:
газ, Кара-Балта, Бишкек
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