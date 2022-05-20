На следующей неделе в некоторых районах Бишкека и Кара-Балты не будет газа

С 23 по 25 мая текущего года на отдельных участках газопроводов в Бишкеке и Кара-Балте планируются проведение плановых ремонтных работ. Об этом сообщает компания "Газпром Кыргызстан".

В связи с этим, будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

В городе Бишкек, ограниченном отрезками улиц Жибек-Жолу, Алма-Атинская, БЧК, Табачная, Суюмбаева, пер. Авангардный;

В городе Кара-Балта, в районе пр. Кожомбердиева, ул. Пушкина, ул. Фрунзенская, ул. Крылова, ул. Садовая, пер. Фрунзенский, пер. Садовый, пер. Жуковского.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит свои извинения за доставленные неудобства.