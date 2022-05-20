В Подмосковье открыли памятник Вячеславу Тихонову

Памятник народному артисту СССР Вячеславу Тихонову открыли на его родине в подмосковном Павловском Посаде. Об этом пишет gazeta.ru.

Монумент выполнен из бронзы и гранита. Установили памятник на пересечении улиц Герцена и Кирова.

На церемонии открытия присутствовали министр культуры и туризма Московской области Елена Харламова, глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, дочь артиста Анна Тихонова и скульптор Владимир Иванов.

По словам Владимира Иванова, источником вдохновения для него стали последние строки романа "17 мгновений весны" Юлиана Семенова, легшего в основу одноименного сериала с Тихоновым в роли советского разведчика Макса Отто фон Штирлица: "Он вошел в хвойный лес и сел на землю. Здесь пробивалась робкая ярко-зеленая первая трава. Штирлиц осторожно погладил землю рукой. Он долго сидел на земле и гладил ее руками. Он знал, на что идет, дав согласие вернуться в Берлин. Он имеет поэтому право долго сидеть на весенней холодной земле и гладить ее руками".

После открытия памятника в городе стартовал шестой международный кинофестиваль "17 мгновений…" имени Вячеслава Тихонова.