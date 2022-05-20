На всех популярных туристических маршрутах КР появятся точки отдыха

Путники во время путешествия по Великому шелковому пути останавливались отдохнуть в караван-сараях, таких как Таш-Рабат. Его современные версии скоро появятся на всей территории Кыргызстана. Это будут аутентичные, бережно хранящие дух великих кочевников точки отдыха с новым звучанием и современным исполнением.

RestPoint – это возможность для туристов и путешественников отдохнуть, получить информацию, зарядить гаджеты. Здесь можно будет выпить кофе на террасе или принять душ. В каждом RestPoint установят туристический интерактивный дисплей, содержащий всю необходимую для путешественников информацию – о маршрутах и достопримечательностях, зонах отдыха и интересных местах поблизости.

Всего в Кыргызстане построят 68 точек отдыха. Они будут расположены во всех регионах страны на самых популярных и оживленных туристических маршрутах и междугородних трассах. 21 откроются уже в этом году.

Во всех точках отдыха предусмотрены душевые и туалет, в том числе специально оборудованный для ЛОВЗ, намазкана, небольшая кофейня, киоск и точки для подключения зарядки. Работать RestPoint могут круглогодично. Для отопления и горячей воды в них поставят солнечные коллекторы, а в местах, где нет систем канализации, построят автономные очистные сооружения.

Реализует проект Фонд поддержки развития туризма. Это только одна из многих его инициатив. Среди других запуск Шаттл-басов, на которых можно будет доехать из Бишкека в аэропорт Манас или на Иссык-Куль и обратно. А также сеть юрточных глэмпингов (мест для отдыха на природе класса "люкс") по всему Кыргызстану.