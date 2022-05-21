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На туристических маршрутах построят точки отдыха

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил выделить земельные участки для строительства точек отдыха на туристических маршрутах (rest point).

Как отмечено на презентации во время заседания кабмина, rest point – это возможность для туристов и путешественников отдохнуть, получить информацию, зарядить гаджеты. Здесь можно будет выпить кофе на террасе или принять душ. В каждом rest point установят туристический интерактивный дисплей, содержащий всю необходимую для путешественников информацию – о маршрутах и достопримечательностях, зонах отдыха и интересных местах поблизости.

Во всех точках отдыха rest point предусмотрены душевые и туалет, в том числе специально оборудованный для ЛОВЗ, намазкана, небольшая кофейня, киоск и точки для подключения зарядки. Работать rest point могут круглогодично. Для отопления и горячей воды в них поставят солнечные коллекторы, а в местах, где нет систем канализации, построят автономные очистные сооружения.

Акылбек Жапаров поручил на первом этапе выделить участки на строительство 22 точек отдыха. Он подчеркнул, что данная проблема не решалась в течении последних 30 лет.


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URL: https://www.vb.kg/418277
Теги:
Акылбек Жапаров, туризм, кабмин
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