На туристических маршрутах построят точки отдыха

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров поручил выделить земельные участки для строительства точек отдыха на туристических маршрутах (rest point).

Как отмечено на презентации во время заседания кабмина, rest point – это возможность для туристов и путешественников отдохнуть, получить информацию, зарядить гаджеты. Здесь можно будет выпить кофе на террасе или принять душ. В каждом rest point установят туристический интерактивный дисплей, содержащий всю необходимую для путешественников информацию – о маршрутах и достопримечательностях, зонах отдыха и интересных местах поблизости.

Во всех точках отдыха rest point предусмотрены душевые и туалет, в том числе специально оборудованный для ЛОВЗ, намазкана, небольшая кофейня, киоск и точки для подключения зарядки. Работать rest point могут круглогодично. Для отопления и горячей воды в них поставят солнечные коллекторы, а в местах, где нет систем канализации, построят автономные очистные сооружения.

Акылбек Жапаров поручил на первом этапе выделить участки на строительство 22 точек отдыха. Он подчеркнул, что данная проблема не решалась в течении последних 30 лет.