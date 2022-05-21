Подписан указ о совершенствовании системы управления гражданской авиации

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О совершенствовании системы управления гражданской авиацией и мерах по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике".

В целях совершенствования системы управления и обеспечения развития гражданской авиации, повышения уровня авиационного обслуживания населения внутри страны и на международных линиях, руководствуясь статьями 66, 70 и 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Считать важнейшими задачами совершенствования системы управления гражданской авиацией и развития авиационного сообщения в Кыргызской Республике:

обеспечение выработки и реализации единой государственной политики в области гражданской авиации; повышение эффективности государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью организаций гражданской авиации; содействие удовлетворению потребностей экономики и населения в воздушных перевозках пассажиров, багажа, грузов и почты, обеспечение авиационных специальных работ и других видов услуг в области гражданской авиации; создание благоприятных условий для безопасных, регулярных и эффективных воздушных перевозок, авиационных специальных работ, развития рынка услуг гражданской авиации; внедрение в сферу гражданской авиации Стандартов и Рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (далее – ИКАО); представление и защита интересов Кыргызской Республики в отношениях с ИКАО и другими международными организациями в области гражданской авиации; проведение мероприятий по выходу из "черного списка" Европейского Союза, реализация мероприятий по устранению недостатков, указанных в отчетах экспертов ИКАО, выполнение всех связанных с безопасностью полетов стандартов ИКАО, соответствующих процедур, использование инструктивного материала и обоснованной практики обеспечения безопасности полетов; обеспечение выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Кыргызской Республики по вопросам воздушных сообщений гражданской авиации; реализация экономической, научно-технической и инновационной политики в области гражданской авиации; развитие конкуренции в гражданской авиации и защита интересов пользователей услуг, предоставляемых организациями гражданской авиации; создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, направленных на развитие гражданской авиации Кыргызской Республики; открытие новых воздушных линий авиасообщения как на международных, так и внутренних направлениях; организация внутренних авиарейсов в курортные зоны Кыргызской Республики в целях развития туризма; развитие инфраструктуры местных аэропортов, обеспечивающих выполнение внутренних регулярных пассажирских рейсов.

2. Образовать Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Государственное агентство гражданской авиации) на базе Департамента гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

3. Назначить временно исполняющим обязанности директора Государственного агентства гражданской авиации Настаева Александра Ивановича.

4. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 114 следующее изменение:

пункт 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"Государственное агентство гражданской авиации".

5. Определить, что Государственное агентство гражданской авиации является уполномоченным государственным органом, ответственным за:

разработку и реализацию единой государственной политики в сфере г? ?ажданской авиации Кыргызской Республики; регулирование деятельности организаций гражданской авиации, разработку и реализацию документов по стратегическому развитию гражданской авиации и воздушного транспорта; координацию, надзор и контроль за соблюдением организациями гражданской авиации нормативных правовых актов Кыргызской Республики, национальных стандартов и стандартов ИКАО в области гражданской авиации; представление и защиту государственных интересов Кыргызской Республики в ИКАО и других международных организациях в области гражданской авиации; взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, подготовки авиационного персонала гражданской авиации и другим аспектам в области гражданской авиации.

6. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики передать в ведение Государственного агентства гражданской авиации с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами:

функции, связанные с управлением гражданской авиацией, в том числе разработку программ развития гражданской авиации, управлением учебными заведениями, учебными курсами, осуществляющими связанную с гражданской авиацией деятельность;

государственное предприятие "Кыргызаэронавигация";

Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова.

7. Государственному агентству гражданской авиации:

предусмотреть в своей структуре структурные подразделения, курирующие вопросы стратегии развития, безопасности авиационного обслуживания, и другие необходимые подразделения, пред? ?смотренные международными требованиями к органам управления гражданской авиацией;

внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики: в двухнедельный срок проект Положения о Государственном агентстве гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики и схему управления; в двухмесячный срок проект Плана работ по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике, предусматривающий кардинальное территориальное расширение перевозок внутри страны, в том числе горизонтальных, межд у населенными пунктами различных регионов (малая авиация), а также международных линий как приграничного, регионального, межстранового, так и дальнего международного назначения; в трехмесячный срок проекты необходимых изменений в Воздушный кодекс Кыргызской Республики, другие нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение новых, расширенных задач управления функционированием и развитием гражданской авиации в Кыргызской Республике; принять необходимые меры, включая проведение переговоров с ИКАО, Европейским агентством по безопасности полетов, по выводу Кыргызской Республики из "черного списка" Европейского Союза в соответствии с предусмотренными положениями этих организаций сроками , а также по вопросам оказания содействия Кыргызской Республике в реализации функций сертификации, надзора и обучения авиационных кадров.

8. Делегировать Государственному агентству гражданской авиации следующие полномочия:

создание, упразднение, реорганизация подведомственного государственного предприятия "Авиасервис" для независимой сертификации за соблюдением Авиационных правил Кыргызской Республики; утверждение Устава вышеуказанного государственного предприятия, внесение в него изменений и (или) дополнений.

9. С учетом специфики работы и особых требований к уровню квалификации работников, в соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" установить для Государственного агентства гражданской авиации особый (внеконкурсный) порядок поступления на государственную службу на контрактной основе.

10. Кабинету Министров Кыргызской Республики: