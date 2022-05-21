Погода
$ 79.40 - 80.40
€ 84.12 - 85.12

Подписан указ о совершенствовании системы управления гражданской авиации

302  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О совершенствовании системы управления гражданской авиацией и мерах по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике".

В целях совершенствования системы управления и обеспечения развития гражданской авиации, повышения уровня авиационного обслуживания населения внутри страны и на международных линиях, руководствуясь статьями 66, 70 и 71 Конституции Кыргызской Республики, постановляется:

1. Считать важнейшими задачами совершенствования системы управления гражданской авиацией и развития авиационного сообщения в Кыргызской Республике:

  1. обеспечение выработки и реализации единой государственной политики в области гражданской авиации;
  2. повышение эффективности государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью организаций гражданской авиации;
  3. содействие удовлетворению потребностей экономики и населения в воздушных перевозках пассажиров, багажа, грузов и почты, обеспечение авиационных специальных работ и других видов услуг в области гражданской авиации;
  4. создание благоприятных условий для безопасных, регулярных и эффективных воздушных перевозок, авиационных специальных работ, развития рынка услуг гражданской авиации;
  5. внедрение в сферу гражданской авиации Стандартов и Рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации (далее – ИКАО);
  6. представление и защита интересов Кыргызской Республики в отношениях с ИКАО и другими международными организациями в области гражданской авиации;
  7. проведение мероприятий по выходу из "черного списка" Европейского Союза, реализация мероприятий по устранению недостатков, указанных в отчетах экспертов ИКАО, выполнение всех связанных с безопасностью полетов стандартов ИКАО, соответствующих процедур, использование инструктивного материала и обоснованной практики обеспечения безопасности полетов;
  8. обеспечение выполнения обязательств, вытекающих из международных договоров Кыргызской Республики по вопросам воздушных сообщений гражданской авиации;
  9. реализация экономической, научно-технической и инновационной политики в области гражданской авиации;
  10. развитие конкуренции в гражданской авиации и защита интересов пользователей услуг, предоставляемых организациями гражданской авиации;
  11. создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, направленных на развитие гражданской авиации Кыргызской Республики;
  12. открытие новых воздушных линий авиасообщения как на международных, так и внутренних направлениях;
  13. организация внутренних авиарейсов в курортные зоны Кыргызской Республики в целях развития туризма;
  14. развитие инфраструктуры местных аэропортов, обеспечивающих выполнение внутренних регулярных пассажирских рейсов.

2. Образовать Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее – Государственное агентство гражданской авиации) на базе Департамента гражданской авиации при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.

3. Назначить временно исполняющим обязанности директора Государственного агентства гражданской авиации Настаева Александра Ивановича.

4. Внести в Указ Президента Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" от 5 мая 2021 года № 114 следующее изменение:

пункт 5 дополнить абзацем шестым следующего содержания:

"Государственное агентство гражданской авиации".

5. Определить, что Государственное агентство гражданской авиации является уполномоченным государственным органом, ответственным за:

  1. разработку и реализацию единой государственной политики в сфере г? ?ажданской авиации Кыргызской Республики;
  2. регулирование деятельности организаций гражданской авиации, разработку и реализацию документов по стратегическому развитию гражданской авиации и воздушного транспорта;
  3. координацию, надзор и контроль за соблюдением организациями гражданской авиации нормативных правовых актов Кыргызской Республики, национальных стандартов и стандартов ИКАО в области гражданской авиации;
  4. представление и защиту государственных интересов Кыргызской Республики в ИКАО и других международных организациях в области гражданской авиации;
  5. взаимодействие с соответствующими органами иностранных государств по вопросам обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности, подготовки авиационного персонала гражданской авиации и другим аспектам в области гражданской авиации.

6. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики передать в ведение Государственного агентства гражданской авиации с соответствующим штатом, финансовыми и материально-техническими средствами:

функции, связанные с управлением гражданской авиацией, в том числе разработку программ развития гражданской авиации, управлением учебными заведениями, учебными курсами, осуществляющими связанную с гражданской авиацией деятельность;

государственное предприятие "Кыргызаэронавигация";

Кыргызский авиационный институт имени И. Абдраимова.

7. Государственному агентству гражданской авиации:

предусмотреть в своей структуре структурные подразделения, курирующие вопросы стратегии развития, безопасности авиационного обслуживания, и другие необходимые подразделения, пред? ?смотренные международными требованиями к органам управления гражданской авиацией;

  1. внести на рассмотрение Кабинета Министров Кыргызской Республики: в двухнедельный срок проект Положения о Государственном агентстве гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики и схему управления; в двухмесячный срок проект Плана работ по развитию авиационного сообщения в Кыргызской Республике, предусматривающий кардинальное территориальное расширение перевозок внутри страны, в том числе горизонтальных, межд у населенными пунктами различных регионов (малая авиация), а также международных линий как приграничного, регионального, межстранового, так и дальнего международного назначения; в трехмесячный срок проекты необходимых изменений в Воздушный кодекс Кыргызской Республики, другие нормативные правовые акты, обеспечивающие выполнение новых, расширенных задач управления функционированием и развитием гражданской авиации в Кыргызской Республике;
  2. принять необходимые меры, включая проведение переговоров с ИКАО, Европейским агентством по безопасности полетов, по выводу Кыргызской Республики из "черного списка" Европейского Союза в соответствии с предусмотренными положениями этих организаций сроками , а также по вопросам оказания содействия Кыргызской Республике в реализации функций сертификации, надзора и обучения авиационных кадров.

8. Делегировать Государственному агентству гражданской авиации следующие полномочия:

  1. создание, упразднение, реорганизация подведомственного государственного предприятия "Авиасервис" для независимой сертификации за соблюдением Авиационных правил Кыргызской Республики;
  2. утверждение Устава вышеуказанного государственного предприятия, внесение в него изменений и (или) дополнений.

9. С учетом специфики работы и особых требований к уровню квалификации работников, в соответствии со статьей 17 Закона Кыргызской Республики "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" установить для Государственного агентства гражданской авиации особый (внеконкурсный) порядок поступления на государственную службу на контрактной основе.

10. Кабинету Министров Кыргызской Республики:

  1. в месячный срок утвердить Положение о Государственном агентстве гражданской авиации при Кабинете Министров Кыр? ?ызской Республики и схему управления;
  2. определить порядок взимания и расходования специальных средств, взимаемых с организаций гражданской авиации Кыргызской Республики за проведение сертификации, выдачу, продление или внесение изменений в сертификаты, разрешение, свидетельства, а также рассмотрение соответствующих заявлений и выдачу заключений;
  3. решить вопрос организации совместного базирования малой авиации на аэродроме Министерства обороны Кыргызской Республики;
  4. привести свои решения в соответствие с насто ящим Указом;
  5. принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418281
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  