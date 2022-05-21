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Более 40 человек пострадали из-за торнадо в США

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- Айжан Мамбеталиева
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Один человек погиб и более 40 пострадали из-за обрушившегося на американский город Гейлорд (штат Мичиган) торнадо, передает CNN.

Представитель департамента природопользования штата Мичиган Джим Горно рассказал, что торнадо прошел через густонаселенный жилой массив. Он уточнил, что в Гейлорде не привыкли к такому явлению.

"У нас нет сирен оповещения о торнадо, как в других частях страны", - сказал он.

Торнадо нанес значительный ущерб инфраструктуре. Дороги были заблокированы, повалены линии электропередач, повреждены жилые дома и коммерческие здания. Всех пострадавших госпитализировали в ближайшие лечебные учреждения.


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URL: https://www.vb.kg/418283
Теги:
США, новости мира, в мире
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