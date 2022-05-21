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Пресечен контрабандный груз минеральных удобрений

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- Айжан Мамбеталиева
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ГКНБ КР в рамках выявление и пресечения фактов контрабандной деятельности на территории Кыргызской Республики, 7 мая 2022 года остановлено грузовое автотранспортное средство, под управлением гражданина КР У.Н.А.

В ходе осмотра на борту вышеотмеченного транспорта были обнаружены 200 мешков по 50кг цемента марки "ЮКЦ", общим объемом 10 тонн. При этом, под указанными мешками были сокрыты минеральные удобрения (аммиачная селитра) в количестве 300 мешков по 50 кг, общим объемом 15 тонн для последующей незаконной переправки в соседние государства. Согласно заключению Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики установлена стоимость задержанных товаров, которая составляет 780 тысяч сомов.

По данному факту в АИС ЕРП зарегистрировано досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного ст.231 (Экономическая контрабанда) УК КР. \

В настоящее время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/418287
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан
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