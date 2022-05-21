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Российские ученые обнаружили новый вид китов

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- Айжан Мамбеталиева
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Российские ученые обнаружили новый вид китов в акватории Курильских островов. Об этом сообщает РИА Новости.

В информации говорится, что список морских млекопитающих южных Курил пополнился новым видом китообразных, это малый плавун или плавун Сато, сообщается на сайте заповедника "Курильский".

До недавнего времени официально признавались два вида плавунов: Berardius bairdii в северной части Тихого океана и Berardius arnuxii в южном полушарии. Однако японские китобои давно различали у острова Хоккайдо еще одну разновидность, и в 2019 году ученые из этой страны опубликовали его официальное описание, дав научное название Berardius minimus (малый плавун или плавун Сато). В 2020 году группа Far East Russia Orca Project (Дальневосточный проект по исследованию косаток) выпустила статью об обнаружении трех экземпляров этого вида среди китов, выброшенных на берег Сахалина и южных Курил. Но до последнего времени достоверные встречи живых малых плавунов не были описаны не только в российских водах, но и нигде в мире.


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URL: https://www.vb.kg/418288
Теги:
наука, Россия, новости мира, в мире
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