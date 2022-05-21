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В Великобритании встретили кыргызстанцев,которые прибыли на сезонные работы

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При участии посла Кыргызстана в Великобритании Улана Джусупова, в британском аэропорту Станстед была организована встреча первой группы граждан КР, прибывших в Великобританию на сезонные работы

20 мая 2022 года, при участии Чрезвычайного и Полномочного посла Кыргызстана в Великобритании Улана Джусупова, в британском аэропорту Станстед была организована встреча первой группы граждан Кыргызстана, прибывших в Великобританию на сезонные работы.

С британской стороны во встрече граждан приняли участие директор британского оператора "Fruitful Jobs" Джастин Дэвид Эмери и руководитель компании "Agri-HR" Ян-Виллем Наеребаут.

Необходимо отметить, что данная группа приехала в рамках подписанного Соглашения между Центром трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда и социальной защиты КР и британской компанией "Agri-HR", касающегося набора и трудоустройства граждан Кыргызстана на сезонные работы в сфере сельского хозяйства Великобритании.

Глава диппредставительства поприветствовал соотечественников и пожелал им успешной и плодотворной работы. Кроме этого, Посол Улан Джусупов проинформировал граждан о правилах пребывания на территории Соединенного Королевства и необходимости соблюдения визового режима в соответствии с требованиями законодательства страны.

Наряду с этим, Улан Джусупов заверил, что посольство Кыргызстана в Великобритании готово оказывать содействие и помощь по вопросам, касающимся защиты прав и интересов граждан КР.


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URL: https://www.vb.kg/418291
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