Пересадку людям почек от ГМО-свиней официально признали успешной

Факт трансплантации почек свиньи человеку стал одной из главных научных сенсаций 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты этого эксперимента, которые были опубликованы 19 мая 2022-го в рецензируемом научном журнале New England Journal of Medicine.

Нехватка человеческих органов для пересадки, - одна из важнейших вызовов, стоящих перед современной медициной. Трансплантаты от генетически модифицированных свиней выглядят многообещающим решением, однако есть важное "но": сверхострое отторжение.

Пытаясь решить эту проблему, команда ученые вывели свиней, у которых были инактивированы определенные гены. Почки от этих ГМО-животных пересадили двум подопытным со смертью мозга - их циркуляторная и дыхательная активность поддерживалась с помощью ИВЛ.

Ксенотрансплантат у обоих реципиентов начал выделять мочу через несколько секунд после возобновления тока крови. Показатели работы почек за 54 часа, в течение которых длилось исследование, значительно улучшились. Сами трансплантированные почки продолжали выделять мочу на протяжении всего эксперимента. Биопсия, которую провели несколько раз, не выявила признаков сверхострого или опосредованного антителами отторжения.