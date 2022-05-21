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Пересадку людям почек от ГМО-свиней официально признали успешной

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- Айжан Мамбеталиева
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Факт трансплантации почек свиньи человеку стал одной из главных научных сенсаций 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на результаты этого эксперимента, которые были опубликованы 19 мая 2022-го в рецензируемом научном журнале New England Journal of Medicine.

Нехватка человеческих органов для пересадки, - одна из важнейших вызовов, стоящих перед современной медициной. Трансплантаты от генетически модифицированных свиней выглядят многообещающим решением, однако есть важное "но": сверхострое отторжение.

Пытаясь решить эту проблему, команда ученые вывели свиней, у которых были инактивированы определенные гены. Почки от этих ГМО-животных пересадили двум подопытным со смертью мозга - их циркуляторная и дыхательная активность поддерживалась с помощью ИВЛ.

Ксенотрансплантат у обоих реципиентов начал выделять мочу через несколько секунд после возобновления тока крови. Показатели работы почек за 54 часа, в течение которых длилось исследование, значительно улучшились. Сами трансплантированные почки продолжали выделять мочу на протяжении всего эксперимента. Биопсия, которую провели несколько раз, не выявила признаков сверхострого или опосредованного антителами отторжения.


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URL: https://www.vb.kg/418293
Теги:
наука, новости мира, в мире
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