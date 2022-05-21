Аким Азамат Дороев проводит ротацию с нарушениями закона?

В редакцию vb.kg обратились сотрудники акимиата Октябрьского района Бишкека, которые в целях безопасности попросили не указывать их имен и которые пожаловались на происходящие нарушения в райадминистрации.

"Глава акимиата Октябрьского района Бишкека Азамат Дороев проводит ротацию сотрудников с нарушениями закона. Приведем несколько примеров.

Главный специалист социального отдела Октябрьского акимиата Гулнур Дорбошева была переведена в районное управление социального развития. Однако, как отмечено в Положении о порядке проведения ротации госслужащих, сама ротация проводятся в пределах равнозначных должностей. Однако ее перевели в нижестоящий орган. И еще, согласно этому Положению, при ротации на нижестоящие должности заработная плата служащего сохраняется по предыдущей должности. Ее же зарплата стала ниже на 10 тысяч сомов.

Специалист торгового отдела Октябрьского акимиата Султан Насиров был ротирован в Департамент муниципального имущества. Он также в зарплате потерял значительную сумму, что нарушает Положение о ротации", - рассказали они.

Как выяснилось со слов гостей редакции и сам аким Октябрьского района Азамат Дороев занимает свою должность с нарушением закона "О местной государственной администрации и органах местного самоуправления".

"Так вот согласно этому закону, должность "акима могут занимать лица, имеющих стаж работы на государственных или муниципальных должностях по совокупности не менее 7 лет, из них на руководящих должностях не менее 5 лет, а также лица, имеющие опыт руководящей работы в иных сферах деятельности не менее 7 лет". Азамат Дороев по его биографии, которая, кстати, находится в открытом доступе, не имеет такого стажа. Значит он не может занимать эту должность", - добавили они.